Da quasi un mese si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello, alla fine della quale ha trionfato Perla Vatiero. Tra i veterani dell’ultimo GF c’è sicuramente Letizia Petris. Durante i sei mesi di reality la fotografa ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico e ha anche trovato l’amore al fianco di Paolo Masella, col quale ha dato il via a una relazione. In queste ore Letizia ha fatto anche una rivelazione sconvolgente su un altro ex inquilino della casa. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, la rivelazione imbarazzante di Letizia sul concorrente

Grazie al Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella hanno inziato una storia d’amore, che sembra proseguire a gonfie vele anche a telecamere spente. Cosa confermata da Letizia stessa anche durante una recente intervista rilasciata al sito Comingsoon: “Paolo è tutto, la mia metà della mela. Io all’inizio ero abbastanza distaccata perché venivo da una situazione delicata e prima di buttarmi in un’altra relazione ho preferito capire bene e ascoltarmi. L’ho fatto aspettare, è vero, ma l’ho anche rispettato tanto e questo lui l’ha capito. Non volevo prendere in giro nessuno. Adesso siamo invincibili, siamo innamoratissimi. Sicuramente la convivenza è tra i nostri piani, dobbiamo solo capire dove. Mi auguro che vada sempre meglio, è la prima volta nella mia vita in cui sono davvero felice. È tutto talmente bello che spero non finisca mai”.

Letizia Petris ha anche aggiunto che “paradossalmente andiamo molto più d’accordo ora che prima nella Casa e di questo siamo molto contenti. È tutto molto bello“ e spiegato che tornare alla quotidianità dopo la fine del Grande Fratello è stato “strano, sia a livello fisico che emotivo”. Poi, sempre durante un’altra intervista, questa volta a RdS la Petris si è lasciata sfuggire una confessione imbarazzante su un suo ex coinquilino.

