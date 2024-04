La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” sperava che questa fosse un’edizione senza ritiri ed invece il numero dei naufraghi sta man mano diminuendo. Dopo l’addio di Francesca Bergesio, adesso invece un naufrago è stato allontanato dalla produzione per “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Il televoto è stato sospeso e chi ha già votato sarà rimborsato. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, uno dei naufraghi escluso dal programma

Uno dei naufraghi de “L’Isola dei Famosi” è stato escluso definitivamente dal programma. Poco fa è arrivato il comunicato di Mediaset. Il concorrente sarebbe stato protagonista di “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. La nuova edizione del reality show non è affatto partita con il piede giusto. Il numero dei concorrenti sta man mano diminuendo. Alcuni naufraghi, tra l’altro, hanno contratto anche il Covid-19 e sono in isolamento. Il televoto è stato annullato e chi aveva già votato è stato rimborsato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)