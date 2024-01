“Sanremo”, l’amato cantante colpito da un tragico lutto a pochi giorni dal Festival

Da martedì 6 Febbraio fino a sabato 10 Febbraio 2024, su Rai 1, andrà in onda la 74esima edizione del Festival della Musica Italiana di Sanremo. Alla guida dello show musicale Amadeus. In questi giorni i Big in gara sono giunti nella città dei fiori per svolgere tutte le prove necessarie con l’orchestra. Tra gli artisti in gara c’è anche il gruppo musicale dei The Kolors, il quale si esibirà nella serata cover con un artista italiano molto famoso, il quale ha dovuto affrontare un terribile lutto a pochi giorni dalla sua esibizione sul prestigioso palco dell’Ariston. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo”, Umberto Tozzi lutto: addio a suo fratello

A pochi giorni dall’inizio della manifestazione musicale, uno degli artisti più amati ha però annunciato di aver perso una persona a lui molto cara. Si tratta dell’amatissimo Umberto Tozzi, che ha dovuto dire addio al fratello Franco, scomparso all’età di 79 anni. Il compianto artista ha raggiunto la popolarità negli anni ’60, quando fece il suo primo debutto da chitarrista nella band del fratello, i Kansas. Poi è diventato celebre con la canzone I tuoi occhi verdi, singolo che riuscì a vendere circa 800mila copie. La notizia della scomparsa di Franco è così giunta a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, a cui suo fratello Umberto Tozzi parteciperà affiancando i The Kolors durante la serata dei duetti. A darne la notizia è stato proprio lui che, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco”. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su Franco

Nato a Rodi Gargano (Foggia), Frano Tozzi si spostò con tutta la famiglia a Torino e lì iniziò a lavorare nello stabilimento Lancia di Chivasso. A quel punto, decise di abbandonare quella professione per tentare la fortuna nel mondo musicale. Franco fu però costretto a sospendere la sua attività artistica, quando fu chiamato al servizio militare che non gli permise di godere il successo che aveva ottenuto. Al suo ritorno, partecipò però al Festival di Sanremo con la canzone Io non posso crederti. In quegli anni, anche suo fratello Umberto Tozzi diventò una vera e propria star della musica italiana. Nel frattempo, Franco ha continuato a pubblicare singoli e album.