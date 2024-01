Gossip. Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria degli Australian Open. Durante un’intervista, il giovane tennista ha fatto un annuncio su Sanremo che ha lasciato tutti spiazzati. Scopriamo insieme le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Jannik Sinner, una vita trascrosa a crescere in fretta

Jannik Sinner è il nuovo campione degli Australian Open. Ieri, 28 gennaio 2024, il giovane tennista si è aggiudicato la vittoria delle finali contro Daniil Medvedev. Il campione numero quattro al mondo, ha raccontato al “Corriere della Sera” di essere cresciuto molto in fretta. “Sono andato via di casa a 13 anni, costretto a crescere velocemente: ho imparato da solo a fare la lavanderia, a cucinare, a fare la spesa. Per un genitore lasciare andare un figlio così presto non è facile. Ci siamo persi molte cose che sto cercando di recuperare con mio papà, che ogni tanto mi accompagna ai tornei. Ma l’adolescenza è persa”. (Continua a leggere dopo la foto)

Jannik Sinner e il rapporto con i genitori

Jannik Sinner, subito dopo essersi aggiudicato la vittoria della finale degli Australian Open, ha subito dedicato alcune parole ai suoi genitori. “Non li ho ancora sentiti. A loro non piace apparire: ho voluto fare una cosa carina per farli sentire speciali per una volta. Ho avuto la fortuna che i miei non mi mettessero pressione: non è così per tutti i ragazzi giovani che provano a costruirsi una carriera. Poi, forte lo diventi col lavoro“. Il giovane tennista è totalmente concentrato sulla sua passione: il tennis. “Sono molto tranquillo: non ho nessuna intenzione di alterare le mie priorità, il tennis rimarrà la cosa più importante nella mia vita.Adesso mi riposo qualche giorno e poi torno in campo”. (Continua a leggere dopo la foto)

Jannik Sinner e le dichiarazioni su Sanremo

Jannik Sinner, il nuovo campione degli Australian Open ha risposto ad alcune domande in merito ad una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo. È tradizione del programma che campioni del calibro di Jannik Sinner partecipino ad una delle serate per raccontare la propria storia o motivare le nuove generazioni. Ma Sinner è uno sportivo atipico, e non nutre molto interesse nel mondo della televisione. “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”. Il suo ideale di vita, è molto lontano dalle luci dei riflettori ed è fatto di libertà. “Sciare sulle mie montagne, guidare il kart, giocare alla Playstation, stare su un campo da tennis. Mi sento davvero libero quando faccio le cose semplici”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’incontro con il Presidente della Repubblico Sergio Mattarella

Jannik Sinner, dopo l’incredibile vittoria della finale degli Australian Open, ha ancora qualche appuntamento che lo attende. Nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio 2024, il nuovo campione dovrà incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui ci saranno altri tennisti azzurri che hanno trionfato in Coppa Davis a Malaga a dicembre. L’incontro sarà anche l’occasione per festeggiare la vittoria di Jannik Sinner avvenuta a Melbourne.