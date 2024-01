Roberta Capua, lo straziante annuncio della conduttrice a Verissimo

Gossip. Roberta Capua, durante una sua intervista rilasciata a Verissimo, ha fatto uno straziante annuncio. La nota conduttrice ha vissuto un periodo molto difficile della sua vita, ed ha deciso di condividerne una parte negli studi di Mediaset nel salotto di Silvia Toffanin. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche:Lascia 150€ di mancia, poi la reazione sconvolgente della cameriera

Leggi anche: Allarme Conad, scatta il ritiro del prodotto: possibile presenza di corpi estranei

Roberta Capua, l’intervista a Verissimo

Roberta Capua ha rilasciato una toccante intervista a “Verissimo” durante la puntata che è andata in onda domenica, 28 gennaio 2024. La nota conduttrice ha raccontato a cuore aperto del suo ultimo anno, descritto come il più brutto della sua vita e delle difficoltà che ha dovuto affrontare. Nel giro di un solo anno, Roberta Capua ha perso entrambi i genitori e il suo matrimonio con il padre di suo figlio Leonardo, è finito. Una serie di tragici eventi che hanno in un qualche modo segnato molto profondamente la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)

Roberta Capua, la scomparsa dei genitori

Roberta Capua ha vissuto uno degli anni più difficili della sua vita e ha deciso di raccontarlo proprio nello studio Mediaset di “Verissimo”. L’anno scorso l’attrice ha perso entrambi i suoi genitori e il suo matrimonio, durato dodici anni, è giunto al termine. Il primo a lasciarla è stato il papà, poi la mamma, malata già da qualche anno. “La fortuna è che mamma nemmeno se ne è accorta” ha spiegato, parlando di quel periodo terribile: “Mio padre si era rotto il femore. L’intervento era andato bene, eravamo convinti che si stava riprendendo, invece non si è più alzato da quel letto. Era il mio riferimento, mamma già da qualche anno non mi riconosceva più. C’era un confronto quotidiano su tutto, anche adesso a volte dico ‘ora lo chiamo’, invece non c’è“. Roberta Capua ha raccontato di non essere riuscita a salutare il padre, prima della sua morte.“Ero a Bologna, mi hanno chiamato per dirmi che papà non stava bene ed era il caso che tornavo a casa, a Napoli. Ho preso il treno la mattina dopo, che si fa prima, ma non ho fatto in tempo. Però ho un ricordo bellissimo, è stato un grande padre. Adesso bisogna guardare avanti, bisogna pensare che lui c’è sempre, c’è in tante cose che faccio”. Anche il ricordo della madre tanto amata è pieno di affetto: “Lei è sempre stata molto presente nella mia vita. Una brava nonna, innamorata di suo nipote. Una persona modesta. Anche lei è morta quasi all’improvviso, non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare, però è stato diverso, perché in qualche modo era già nel suo mondo, ero preparata”. (Continua a leggere dopo la foto)

Roberta Capua, la fine del matrimonio

Durante la sua intervista rilasciata a Verissimo, Roberta Capua ha raccontato a cuore aperto di uno degli anni più difficili della sua vita. La nota conduttrice ha perso entrambi i genitori e poi ha visto finire il suo matrimonio, durato per ben dodici anni. Roberta e l’ex marito avevano avuto insieme anche un figlio, Leonardo. La fine di questo legame d’amore è stato un duro colpo per la conduttrice, ma ha spiegato che con il tempo è riuscita a superare ogni difficoltà e sofferenza anche grazie all’aiuto delle amiche: “La famiglia è sempre stata una priorità per me, l’ho sempre messa al centro. Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire tutti i progressi di Leonardo insieme. Pensavo che sarebbero state delle gioie condivise. A un certo punto ti rendi conto che le priorità non sono le stesse, i valori non sono gli stessi, uno cerca di tenere insieme le cose ma a un certo punto capisci che è meglio lasciarle andare. Le mie amiche mi aiutano tanto. Stavo per cadere a pezzi e ognuna di loro mi ha aiutato a modo suo. Adesso sono serena, guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni e ricominciare non è una passeggiata, ma voglio essere ottimista e pensare che la vita può ricominciare anche a 55 anni”.