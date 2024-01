Allarme Conad, scatta il ritiro del prodotto: possibile presenza di corpi estranei

Varie: Allarme Conad, scatta il ritiro del prodotto. La nota catena di supermercati ha lanciato il richiamo precauzionale di quattro lotti di prodotti per la possibile presenza di corpi estranei. Vediamo insieme di cosa si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Allarme Conad, via al ritiro di alcuni prodotti

Allarme Conad, la nota catena di supermercati ha lanciato il richiamo precauzionale di quattro lotti di prodotti per la presenza di corpi estranei. L’allerta è stata pubblicata sul sito ufficiale Conad. “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso”. (Continua a leggere dopo la foto)

Allarme Conad, la catena di supermercati ha deciso di ritirare dal commercio quattro lotti di cornetti, tutti a marchio Conad. La decisione è stata presa in seguito ad una segnalazione per la presenza di materiale estraneo sulla superficie del prodotto. I prodotti ritirati sono i seguenti: Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153), Cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160), Cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177), Cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433). (Continua a leggere dopo la foto)

Il diritto al rimborso

Allarme Conad, la scelta di ritirare dal commercio questi prodotti è stata presa per tutelare la sicurezza dei consumatori. Il materiale estraneo che è stato segnalato potrebbe rappresentare un rischio fisico per chi dovesse consumare il cornetto, poiché potrebbe per l’appunto contenere corpi estranei non dichiarati. La produzione dei cornetti è affidata a FBF S.P.A. per conto di Conad. La catena di supermercati ha immediatamente emesso l’avviso di richiamo in tutti i suoi punti vendita in Italia. Il supermercato, inoltre, ha invitato i consumatori che hanno acquistato le confezioni sopracitate a restituirle in qualsiasi punto vendita Conad. I clienti potranno così ricevere un rimborso totale o la sostituzione con un prodotto simile.