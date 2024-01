Terribile incidente in montagna: donna precipita dalla seggiovia

Una notizia di cronaca sconvolge il paese: questa mattina si è verificato un terribile incidente in montagna. Una donna, di circa 83 anni, è precipitata giù dalla seggiovia ed è morta. L’impatto, infatti, è stato fatale per lei. Inutili i soccorsi. Un’altra donna, invece, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. (Continua…)

Sciatrice cade dalla seggiovia

Una sciatrice di 83 anni è precipitata da un’altezza di circa sette metri da una seggiovia. Per lei non c’è stato niente da fare. È morta subito dopo la caduta. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in modo celere gli elicotteri, il soccorso alpino e i carabinieri. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare. L’altezza era veramente elevata e l’impatto sarà stato terribile. Un’altra donna, invece, è stata ricoverata in gravi condizioni. La speranza è che almeno lei possa salvarsi. (Continua…)

Dove è successo

Il terribile incidente è avvenuto presso le Alpi di Siusi, in Alto Adige, precisamente nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. La donna morta dopo la caduta dalla seggiovia era una sciatrice ed aveva 55 anni. La tragedia ha sconvolto l’intero paese. Adesso bisognerà capire cosa è successo all’impianto e come mai le due donne sono precipitate da un’altezza così elevata. (Continua…)

Un’altra donna ricoverata in gravi condizioni

Il bilancio del terribile incidente di stamattina presso l’impianto di risalita Goldknopf ha causato un morto ed un ferito. La donna di 83 anni, come abbiamo detto, è morta in seguito alla caduta. Un’altra donna invece di 55 anni è rimasta ferita ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri.