“Grande Fratello”, Perla si lascia sfuggire un segreto su Mirko

Questa sera nuovissima puntata del Grande Fratello. Tra i nominati per l’eliminazione, Stefano, Fiordaliso, Federico, Monia, Perla e Sergio. Chi abbandonerà la casa? Tra le nominate però c’è una che spicca più di tutti, stiamo parlando di Perla Vatiero. Da quando è entrata gode di una certa fama per via del suo triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, nato all’interno di Temptation Island la scorsa estate. Chiacchierando con Letizia, la Vatiero si è lasciata andare ad una rivelazione su Mirko e su cosa è successo tra loro il primo giorno del programma di Maria De Filippi.

Leggi anche: “Grande Fratello”, frase choc di Varrese su Beatrice: pubblico infuriato

Leggi anche: “Grande Fratello”, si mette male per Beatrice dopo la critica a Perla

Il cambiamento graduale di Perla

Chi ha seguito il GF, soprattutto dal momento in cui Perla ha fatto il suo ingresso nella casa ha notato che la ragazza inizialmente stava molto sulle sue e si esponeva poco. Veniva spesso nominata poiché, a detta di molti- le interessavano solo le dinamiche legate al suo ex fidanzato Mirko. Una volta che Brunetti è stato eliminato dal gioco, Perla è venuta fuori. Durante la festa di qualche giorno fa organizzata dal Grande Fratello, la ragazza ha spiegato il motivo di questo cambiamento.

“All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano. Non potevo entrare a bomba, io amo sono diesel ed entro in una situazione televisiva di due mesi e cerco di conoscere le persone, di capire e di captare con chi posso parlare, confidarmi e scherzare. Poi sono me stessa, il mio carattere è quello, io sono io e non c’è falsità. Io non subentro a gamba tesa e sono fuori luogo, io osservo, vedo la situazione”, ha raccontato Perla a Letizia. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc su Stefano Miele: è bufera

Perla si lascia sfuggire un segreto su Mirko

Perla e Mirko si sono visti a Temptation Island, ma sono usciti separati. Poi per la prima volta dalla loro separazione si sono incontrati di nuovo proprio al Grande Fratello. “Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima siamo stati insieme, sì in quel senso. poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca – ha sottolineato la concorrente -. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere”.