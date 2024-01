“Grande Fratello”, la scoperta choc su Stefano Miele: è bufera

È uno degli ultimi arrivati, ma la sua presenza sta facendo discutere già dai primi giorni. Non solo perché ha conquistato quella che è la concorrente più forte e amata dal pubblico ossia Beatrice Luzzi, ma anche per il suo recente scontro con Perla Vatiero. Stefano Miele aveva accusato la ex di Mirko di aver usato parole forti contro Monia La Ferrera perché russava. Nella scorsa puntata Alfonso ha mostrato il video della notte che dimostrava la bugia dello stilista. Ora nuove scoperte su di lui stanno girando sui social. Ecco cosa è venuto fuori.

La verità in puntata

Qualche giorno prima della diretta un duro scontro tra Stefano Miele e Perla Vatiero ha diviso l’opinione della casa. Lo stilista aveva accusato Perla di aver sbottato nella notte contro Monia; accusa poi smentita dalla stessa Perla e da un videoclip mostrato da Signorini lunedì sera. Ma non solo, Miele aveva anche fatto allusioni su Federico Massaro e sul suo orientamento sessuale. Sempre qualche giorno fa Fiordaliso e Letizia chiacchierando, si sono trovate d’accordo su un punto: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione“. E la fotografa: “Sai anche quando mi sono un po’ stranita? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale“. (continua dopo la foto)

La scoperta choc su Stefano Miele

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha parlato di Stefano Miele, dipingendolo come un ragazzo che, in realtà, vuole fingere di essere chi non è. Nella casa del Grande Fratello è solito darsi delle arie, quando non sarebbe minimamente nella condizione di farlo. Per avvalorare la sua tesi, l’influencer ha pubblicato una segnalazione inviata da una sua followers, dove emerge come il gieffino non sia uno stilista, bensì un commesso. (continua dopo la foto)

Inoltre, pare che nella vita di Stefano Miele ci siano anche altri scheletri nell’armadio. Stando a quanto si apprende da questa segnalazione, infatti, pare che il concorrente conosca molto bene Federico il quale lavora per un noto brand di moda con cui anche Miele pare abbia avuto dei contatti. Ad un certo punto, però, Stefano pare abbia iniziato una relazione con un ricchissimo cliente straniero, ragion per cui venne mandato via.

Insomma, se questa segnalazione dovesse rivelarsi veritiera, per Stefano potrebbe mettersi molto male, specie dal punto di vista del televoto, visto che insieme a Federico, Fiordaliso, Monia, Perla e Sergio rischia davvero grosso.