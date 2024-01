Mancano davvero pochi giorni a Sanremo e un’ospitata di Sinner, dopo che ha vinto il primo Grande Slam, porterebbe lo share alle stelle. Il ragazzo dai capelli color carota sta facendo impazzire il popolo italiano, il quale sembra essersi appassionato per davvero al tennis, nonostante non sia lo sport numero uno del Nostro Paese. In preda all’emozione dovuta alla vittoria Amadeus aveva invitato Sinner a Sanremo, ma il tennista aveva gentilmente declinato l’invito. Tutto ciò ha scatenato una marea di polemiche, alle quali ha posto rimedio Amadeus. (Continua a leggere dopo la foto)

Sinner a Sanremo, Amadeus rompe il silenzio dopo le polemiche

Sono giorni di attenzioni sfrenate attorno a Jannik Sinner, dopo la vittoria del primo Grande Slam, domenica a Melbourne contro Daniil Medvedev. E ogni cosa fa più rumore: compreso l’invito di Amadeus al tennista a salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo per festeggiare insieme a tutta Italia. Un invito che ha scatenato perplessità e polemiche. Già a caldo, dopo la vittoria degli Australian Open, era stato lo stesso Sinner a mettere in dubbio la possibilità, confessando che “fosse per me, io non andrei”. Poi a ricordargli quella “promessa” è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Ma lui va protetto da tutti: dai dirigenti, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo”. Un “muro di protezione” che ha costretto Amadeus a fare un mezzo passo indietro e così il noto conduttore italiano ha detto la sua attraverso i social. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole del conduttore

Rigorosamente via social, Amadeus sull’argomento Sinner a Sanremo ha detto: “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo. Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te, perché sei un vero orgoglio italiano”. Anche in caso di declino dell’invito, il conduttore ha rivolto al tennista “solo una richiesta: guarda Sanremo, e fai il tifo per noi”. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere la messa in onda del Festival di Sanremo 2024 per scoprirlo.