Sinner, i complimenti di Papa Francesco: “Il tennis può darci lezioni di vita”

Papa Francesco si è complimentato con gli italiani per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open a margine di un’udienza in Vaticano insieme a una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, in occasione dei 125 anni del club sportivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Panchina d’Oro a Spalletti: “Un premio che mi impone di migliorare ancora”

Leggi anche: Italiano: “Sbagliamo troppi rigori, non parlo di mercato”

Jannik Sinner incredulo dopo la vittoria su Medvedev nelal finale degli Australian Open

A margine di un’udienza in Vaticano in cui ha ricevuto una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona – in occasione dei 125 anni del club sportivo – Papa Francesco ha speso parole d’elogio per la vittoria ottenuta da Jannik Sinner agli Australian Open. Lo riferisce Vatican News.

“Anche dal tennis è possibile trarre lezioni di vita,Francesco. Nel tennis sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull’avversario, in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell’apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall’esterno e a un dialogo con altre culture“.

La metafora del tennis

Il Santo Padre ha riflettuto sul tennis e sulla vita, affermando che in entrambi non è sempre possibile vincere, ma che la sfida diventa arricchente se affrontata con educazione e nel rispetto delle regole. Ha sottolineato l’importanza di concepire lo sport non solo come una lotta, ma anche come un dialogo che implica sforzo personale e offre l’opportunità di migliorarsi. Il Papa ha evidenziato che c’è un dialogo, spesso di natura artistica, nel contesto del tennis.