Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo o anche semplicemente Sanremo, è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Vi hanno preso parte come concorrenti, ospiti o compositori, molti dei personaggi più noti della musica italiana ed è considerato uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo. Rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un certo riscontro anche all’estero, in quanto viene trasmesso in diretta sia televisiva, in Eurovisione, sia radiofonica. Al vincitore o alla vincitrice del Festival viene consegnata la statuetta del Leone di Sanremo, simbolo dello stemma comunale, che è il riconoscimento più prestigioso per i musicisti e gli interpreti italiani di musica leggera. Da quattro anni alla conduzione del Festival c’è Amadeus, il quale però potrebbe non condurre il prossimo Sanremo 2025. Chi potrebbe prendere il suo posto? Tantissime le ipotesi in ballo, ma in un caso sotto una condizione particolare potrebbe avvenire una reale sostituzione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo 2025”, chi potrebbe sostituire Amadeus: l’ipotesi

Sanremo 2025, chi potrebbe sostituire Amadeus? Questa è la domanda alla quale tutti stanno cercando una risposta. Le ipotesi e i nomi suggeriti sembrano essere tantissimi e tutti all’altezza. Questa mattina, 23 Gennaio 2024, è saltato fuori il nome di un altro candidato durante la diretta di Viva Rai2. Protagonista dell’intervista di oggi è stato Alessandro Cattelan, il quale è stato interrogato sulla possibilità di un suo coinvolgimento per Sanremo 2025. ‘‘Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e di chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025’‘, ha incalzato Fiorello. La risposta di Cattelan non si è fatta attendere: ”Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio”. ‘‘Cattelan ha detto sì! – ha esclamato Fiorello – Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”. Evidente il nome di Cattelan non sarebbe per niente male, visto che lui riesce a conquistare sia i più grandi che i più piccoli. Inoltre, stando da diverso tempo in tv e radio, sarebbe una figura anche dotata di una certa esperienza musicale. Ovviamente per ora resta un’ipotesi e non ci resta che attendere la fine di Sanremo 2024, per scoprire le sorti di Amadeus. (Continua a leggere dopo la foto)

I biglietti per il 2024

Oggi, martedì 23 gennaio, inizia la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo che si terrà al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Per acquistare i biglietti basterà andare sul sito ufficiale del Teatro Ariston a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2024. Per quanto riguarda i prezzi, i biglietti variano in base alla serata e alla posizione nel teatro. I biglietti platea per le prime quattro serate (dal 6 al 9 febbraio) costano 200 euro; i posti in galleria (dal 6 al 9 febbraio) costano 110 euro. La serata finale ha dei prezzi molto più alti: il prezzo per un biglietto in platea nella serata finale vale 730 euro, mentre quello della galleria è pari a 360 euro.