Il Festival di Sanremo è una competizione musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un certo riscontro anche all’estero, in quanto viene trasmesso in diretta sia televisiva, in Eurovisione, sia radiofonica. Al vincitore o alla vincitrice del Festival viene consegnata la statuetta del Leone di Sanremo, simbolo dello stemma comunale, che è il riconoscimento più prestigioso per i musicisti e gli interpreti italiani di musica leggera. La prossima edizone del Festival di Sanremo si terrà a Febbraio 2024 e il direttore artistico e conduttore sarà di nuovo Amadeus, il quale vorrebbe come concorrente un’ex allieva di Amici. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo 2024”, Amadeus ha blindato la star di “Amici”: di chi si tratta

Amadeus avrebbe puntato una nota ex allieva di Amici per il prossimo Festival di Sanremo 2024. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, il conduttore avrebbe messo gli occhi sulla giovane figlia d’arte e il suo nome pare essere in pole position per la prossima edizione del Festival. A quanto pare, proprio in questi giorni, si starebbero svolgendo le riunioni apposite per poter concretizzare la presenza di Angelina Mango alla kermesse musicale. Negli anni, il palco dell’Ariston è diventato un vero e proprio rito di passaggio per gli ex allievi della scuola di Amici. Dunque, essendo Angelina una delle cantanti di maggior successo uscite dal programma negli ultimi anni, è inevitabile pensare ad una sua più che probabile partecipazione al Festival della Canzone Italiana. A questo punto, non resta che attendere i prossimi mesi per avere la conferma ufficiale della sua presenza. (Continua a leggere dopo la foto)

L’indiscrezione su Jovanotti

Nelle ultime ore, La Stampa ha annunciato che Jovanotti potrebbe essere uno dei possibili concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. Ad ogni modo, per ora si tratta solo di un’indiscrezione e dovremo aspettare i prossimi mesi per una conferma. Nel frattempo, Fiorello ha voluto dire la sua, commentato con la sua solita ironia la notizia. Nella penultima puntata di Aspettando Viva Rai 2, lo showman ha scherzosamente dichiarato: “Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’. Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”.