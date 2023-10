Sanremo 2024, al via il totonomi: chi potremmo vedere

Mancano poco più di tre mesi all’inizio di Sanremo 2024 e già si scommette su chi calcherà il palco dell’Ariston. Tanti i nomi in ballo per la prossima edizione del Festival della musica Italiana, che permetterà al vincitore di competere contro i big all’Eurovision 2024. Vediamo insieme quali sono i nomi dei papabili artisti che si esibiranno il prossimo anno.

Leggi anche: Belen, il drammatico annuncio: cosa ha subito, ora è tutto chiaro

Leggi anche: Martina uccisa per errore dalla suocera: lo straziante annuncio del marito

Via il totonomi: chi potremmo vedere a Sanremo 2024

I fan stanno impazzendo e non vedono l’ora di conoscere i nomi in gara alla kermesse musicale. Tuttavia la lista dei cantanti sarà resa nota solo a dicembre, ma il totonomi è già partito. Il primo nome papabile potrebbe essere quello di Jovanotti, amico di Amadeus dai tempi di Radio Deejay. Il cantante non mette piede sul palco dall’Ariston da 35 anni, dal 1989, quando portò il brano “Vasco”. Nulla di confermato e bisognerà comunque capire se Jovanotti avrà finito la riabilitazione dopo il brutto incidente in bicicletta di questa estate a Santo Domingo. (continua dopo la foto)

I Negramaro sono una possibile band che tornerebbe ad esibirsi nella città ligure. Si vanno ad aggiungere altri gruppi come The Kolors e i Subsonica e in questo caso secondo chi ha lanciato l’indiscrezione, potrebbero volare scintille. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Tragico incidente, una famiglia distrutta per sempre: cosa è successo

I tormentoni dei big

Chi quest’estate ci ha fatto ballare e cantare sulle spiagge roventi, e possibile che ci terrà compagnia nelle lunghe serate di Sanremo 2024. Immancabile Angelina Mango, figlia del celebre cantante Mango e vincitrice di Amici 2023. La ragazza a soli 22 anni sta scalando le classifiche con i suoi singoli. Come lei, potremmo vedere Annalisa, che quest’anno ha tirato fuori una perla dietro l’altra. Immancabile dovrebbe essere Elodie che come le altre due ragazze, i suoi brani sono tra i più ascoltati dalle nuove generazioni. (continua dopo la foto)

In più potrebbero esibirsi sul palco della città dei fiori: Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo, Nek e Renga, Geolier, Tedua: i nomi sui social impazzano e c’è chi scommette anche su chi potrebbe essere il vincitore. Il via di Sanremo 2024 ci sarà il 6 febbraio e si concluderà sabato 10. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Mica solo lui”: Caso Giambruno, la conduttrice famosa in difesa del collega

Le nuove proposte

Dal 19 ottobre sono partite le selezioni per Sanremo Giovani. Amadeus e la sua commissione sono alla ricerca dei 12 concorrenti che si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani prevista per il 13 dicembre in prima serata su Rai1. Per quella data, il conduttore avrà mandato l’invito anche ai 23 Big, che, come recita il regolamento, “potranno essere resi noti sin dal giorno 1° dicembre 2023 attraverso comunicazione ai media”

Secondo alcune indiscrezioni pare ci sarà il trasloco del “Glass” di Fiorello di “Viva Rai2” direttamente a Sanremo per le dirette post festival, che lo stesso conduttore aveva già assicurato da remoto l’anno scorso. In questa edizione lo showman ha promesso che tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2024, almeno per la puntata finale, per fare compagnia all’amico, con cui ha condiviso fin dall’inizio l’avventura festivaliera.