“Sanremo 2025”, la famosissima come prossima conduttrice: Fiorello dà lo scoop

I cinque anni in cui il Festival di Sanremo è stato presentato da Amadeus hanno regalato alla Rai delle gioie immense. Il noto concorso canoro grazie al conduttore di Affari tuoi è riuscito a riuscito ad riunire davanti allo scormo tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi, e questa cosa ha permesso di raggiungere dei record mai visti primi in termini di ascolti (va ricordato che Amadeus è arrivato al 74% di share). Ovviamente ora trovare al volo un sostituto non è facile, molti hanno paura di prendere in mano un’eredità così pesante. Nel frattempo però la Rai è al lavoro e Fiorello in queste ore ha lanciato uno scoop pazzesco: la prossima conduttrice del Festival potrebbe essere una famosissima della tv italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

“Sanremo 2025”, la Hunziker come conduttrice: lo scoop di Fiorello

Ogni mattina Fiorello saluta il pubblico del secondo canale Rai con VivaRai2. Nel corso della puntata di oggi, 6 Marzo 2024, Fiorello si è lasciato sfuggire un’indiscrezione su chi potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025. Una frase che ha lasciato tutti quanti completamente senza parole. Stando al noto showman, il posto di Amdeus potrebbe passare ad un volto noto di Canale 5: “Michelle Hunziker potrebbe tornare in Rai per Sanremo 2025. Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D’Alessio”. Infine, la chiosa in riferimento alla precedente battuta: “Ovviamente sono io ad avere l’ultima parola. Chiamano me e chiedono ‘tu cosa faresti?’, io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia, adesso penso che chiuderò Affari tuoi”. Ovviamente è una notizia da prendere con le pinze, visto che la Hunziker tornerà preso sulle reti Mediaset con Michelle Impossible.

