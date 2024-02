“Sanremo 2025”, il big della Tv ha rifiutato la conduzione: ecco perché

Secondo quanto ha raccontato Fiorello nel corso della puntata di Viva Rai 2 di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, dopo il no di Antonella Clerici all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, sarebbe arrivato anche un altro “no”. Il famosissimo conduttore avrebbe gentilmente declinato la proposta della Rai e lui stesso avrebbe anche spiegato il motivo del suo rifiuto. (Continua dopo le foto)

Le parole di Fiorello a “Viva Rai 2”

Questa mattina, Fiorello ha riportato alcune voci di corridoio che riguardano una proposta fatta ad un famoso conduttore per il prossimo Festival di Sanremo. “Sono cose che accadono tra i corridoi di viale Mazzini, la gente deve sapere cosa succede in questa Rai. Si parla di Sanremo 2025, pare sia stato visto in Rai un conduttore molto blasonato“, ha rivelato il comico siciliano. Inizialmente non ha voluto nominare il conduttore: Fiorello ha parlato di una sorta di interrogatorio, con delle lampade puntate contro il conduttore, convocato dalla dirigenza Rai. Con questa battuta ha fatto intendere di chi stesse parlando. (Continua dopo le foto)

Carlo Conti dice “no” alla conduzione di “Sanremo 2025”

Poi Fiorello ha nominato direttamente il conduttore di Tale e Quale Show. “Io credo che Carlo Conti stai ancora correndo, non ha preso l’ascensore ma si è calato da una finestra con le cravatte di Roberto Sergio annodate. Il primo conduttore è stato già contattato e ha detto ‘no’. Vi farò sapere“, riporta Gossip e Tv. Dunque, dopo il no di Antonella Clerici anche il no di Carlo Conti. Come mai il conduttore si sarebbe affrettato a declinare la proposta? (Continua dopo le foto)

Dopo il no di Amadeus e la chiusura di Antonella Clerici nell'intervista a Chi, Fiorello svela la proposta ufficiale della Rai a Carlo Conti. Il conduttore ha rifiutato. #Sanremo2025 pic.twitter.com/8Vw5NZJNRB — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 29, 2024

Il motivo del “no” di Carlo Conti a “Sanremo”

Ieri sera, Carlo Conti ha partecipato come ospite a La Tv fa 70, dove il conduttore Massimo Giletti gli ha chiesto se condurrebbe il prossimo Festival di Sanremo. Lui ha risposto prontamente che ha già dato con ben tre Sanremo, sottolineando che sarebbero stati uno più bello dell’altro. Ancora, gli hanno specificato che i vertici sarebbero in cerca di un nuovo conduttore e lui avrebbe risposto con una battuta: “Chi cerca trova!”. Sicuramente il prossimo conduttore di Sanremo si troverà a prendere il posto di Amadeus che ha portato gli ascolti a livelli record: sarà dunque una bella responsabilità quella di sostituirlo.