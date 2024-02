In seguito ad un litigio in radio, si era diffusa la voce che Il Volo, trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, si sarebbe sciolto. I tre tenori sono stati ospiti quest’oggi a “Viva Rai 2” e finalmente hanno rotto il silenzio, spiegando come stanno realmente le cose. (Continua…)

Leggi anche: “È finita”: Il Volo, la notizia bomba fa tremare i fan. Cosa succede

Leggi anche: Il Volo, Antonella Clerici rompe il silenzio sulla presunta rottura

Il Volo si separa?

Piero Barone e Gianluca Ginoble, componenti de Il Volo, sono stati protagonisti di un litigio in radio. Subito dopo si sono diffuse voci in merito ad una loro separazione. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, Piero Barone starebbe prendendo lezioni di canto da solista, Ignazio Boschetto sarebbe impegnato ad organizzare il suo matrimonio, mentre Gianluca Ginoble sarebbe pronto a lasciare il trio per la fidanzata che abita in America. La ragazza diventerebbe così a tutti gli effetti la nuova “Yoko Ono”. Tali voci, però, non sono mai state confermate dal trio, che oggi è stato ospite da Fiorello a “Viva Rai 2” ed ha finalmente rotto il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)