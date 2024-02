Sanremo 2024, ecco chi sarà il vincitore: il nome a sorpresa – Manca davvero pochissimo al debutto del Festival di Sanremo 2024. Chi vincerà? Dopo aver letto le pagelle dei giornalisti, è interessante scoprire quel che dice la gente. «YouGov» ha chiesto a un campione composto da più di 2000 persone chi vorrebbero veder trionfare sul palco del Teatro Ariston. Gli italiani, interpellati, hanno le idee chiare. (continua. leggere dopo le foto)

Sanremo 2024, ecco chi sarà il vincitore: cosa dicono i sondaggi

Chi vincerà il festival di Sanremo 2024? “YouGov” ha chiesto a un campione composto da più di 2000 persone chi vorrebbero veder trionfare sul palco del Teatro Ariston. Stando quello che è stato rilevato al primo posto c’è Annalisa con il 7% delle preferenze; secondo posto per i Negramaro e medaglia d’argento per Fiorella Mannoia. Appena fuori dal podio Angelina con il 5%, Loredana Bertè e Il Volo con il 5%. Agli ultimi posti abbiamo invece i cantanti meno popolari. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo 2024, chi sarà il vincitore: cosa ha rilevato l’indagine “YouGov”

Tre italiani su 10 guarderanno il festival tutte le sere. Lo sostiene sempre la divisione italiana dell’istituto di ricerca Yougov che ha indagato il mood degli italiani in rapporto alla 74esima edizione. “Dai dati è possibile stimare che il 30% degli italiani seguirà tutte e cinque le serate in programma per il festival di Sanremo. Questo a far capire che la kermesse canora è davvero un evento che interessa il Paese. “In ogni caso, più della metà degli italiani guarderà almeno una puntata, dato in leggero aumento, ma comunque stabile, rispetto all’anno scorso (58% nel 2024 vs 56% nel 2023). Particolarmente interessati a seguire l’evento quest’anno i giovanissimi e i giovani (65% 18-24 e 65% 25-34). Da un punto di vista geografico, gli abitanti del sud Italia si confermano i più propensi a seguire per intero la competizione canora (sud 41% vs 30% del totale italiani, isole 40% vs 30% del totale italiani), al contrario di quelli del nord Italia”, riferisce “Repubblica”, citando Yougov. (continua a leggere dopo le foto)

Un evento da condividere secondo gli intervistati

Un evento da condividere: per quanto riguarda la serata della finale, quasi la metà degli spettatori dichiara che la seguirà per intero, e insieme a chi lo farà anche solo in parte la percentuale sale a 74%. Anche quest’anno la televisione si conferma il canale media preferito per seguire il festival di Sanremo (89%), specialmente tra le donne (93%). Gli spettatori più giovani scelgono significativamente di più poi la fruizione streaming da computer o tablet.