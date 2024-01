Sinner a Sanremo, arriva la decisione ufficiale del tennista

La vittoria di Jannick Sinner agli Australian Open ha acceso i riflettori sul giovane tennista. Sinner, di ritorno da Melbourne, ha ricevuto i complimenti della premier Meloni, del presidente della Repubblica Mattarella e anche di Amadeus, che l’ha invitato sul palco dell’Ariston di Sanremo. Solo adesso, però, è arrivata la decisione ufficiale da parte del tennista. (Continua…)

Amadeus invita Sinner a Sanremo

Dopo la vittoria del suo primo Grande Slam, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus non poteva che cogliere la palla – in questo caso pallina – al balzo ed invitarlo sul palco dell’Ariston di Sanremo: “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo. Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te, perché sei un vero orgoglio italiano“. (Continua…)

Le polemiche

Sulla probabile partecipazione di Jannick Sinner a Sanremo si è alzato un vero e proprio polverone tra l’altro inutile. Non è la prima volta che un’atleta sale sul palco dell’Ariston. Addirittura è intervenuto anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha detto: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Ma lui va protetto da tutti: dai dirigenti, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo“. Da qui il dietrofront di Amadeus che ha messo le mani avanti ed ha chiesto al giovane tennista di scegliere in assoluta libertà. Solo adesso, però, è arrivata la decisione ufficiale di Sinner. (Continua…)

La decisione ufficiale

Nel corso di una conferenza stampa tenuta proprio poco fa, Sinner ha risposto anche sulla sua “convocazione” a Sanremo: “Faccio il tifo da casa. E’ un evento bello, però sto facendo due giorni qua per me, ma poi tornerò a lavorare, è quello che mi piace fare, quindi non andrò a Sanremo”. Il tennista, dunque, non salirà sul palco dell’Ariston, ma siamo sicuri che Amadeus non mollerà la presa. Il direttore artistico spera di ricevere almeno un videomessaggio, come successo con Zelensky lo scorso anno.