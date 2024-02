Rissa al battesimo, la cena della festa finisce nel dramma: perché è successo

Il battesimo è il primo sacramento che un uomo riceve nel corso della propria vita. Dovrebbe essere un momento di gioia sia per il bambino che per i genitori e i parenti. In quest’occasione, però, si è trasformato in una vera e propria tragedia. Alla cena della festa si è scatenata una rissa, che ha coinvolto alcuni invitati. Il motivo è veramente banale. (Continua…)

Leggi anche: Panico in Italia, strada sprofonda e inghiotte auto

Leggi anche: Incendio devastante, adesso si teme il peggio: il sospetto choc

Rissa al battesimo, festa finisce in dramma

Sabato sera, in una sala per ricevimenti, un battesimo si è trasformato in tragedia. Alcuni degli invitati alla festa, infatti, hanno perso le staffe e sono arrivati alle mani. Si è scatenata una rissa che ha visto coinvolti sei uomini di età compresa tra i 25 e i 38 anni. La situazione è letteralmente sfuggita di mano, tanto che qualcuno ha deciso di lanciare l’allarme e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che dopo un po’ hanno riportato la situazione alla calma. La festa, però, era ormai rovinata. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in montagna, trovato il corpo di una ragazza: di chi si tratta

Leggi anche: Uccise il fidanzato con 108 coltellate: poco fa la clamorosa sentenza

Una persona è finita in ospedale

Oltre al personale del 112, qualcuno ha chiamato anche i soccorsi in quanto uno dei protagonisti della rissa ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ospedale. L’uomo in questione ha riportato la frattura del sesso nasale e altre fratture multiple agli arti superiori. Ne avrà con ogni probabilità almeno per altri trenta giorni. I sei uomini protagonisti della zuffa sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa. (Continua…)

Il motivo della rissa

La rissa al battesimo è scaturita per un motivo veramente banale. Forse un bicchiere di troppo, uno sguardo fuori posto o una parola un po’ troppo pesante. Le persone coinvolte nella rissa erano tutti di origine romena, come il resto degli invitati. L’episodio è avvenuta in una sala per ricevimenti in provincia di Perugia. I protagonisti della rissa, come abbiamo detto, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di rissa.