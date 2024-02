Una terribile notizia scuote il paese: stamattina, intorno alle 5, una strada è sprofondata ed ha inghiottito due auto. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul posto, sono da brividi. La voragine è enorme e all’interno sono finite due auto. Ci sono anche delle persone ferite. (Continua…)

Strada sprofonda e inghiotte auto

Questa mattina, intorno alle ore 5, in una strada del nostro paese si è creata una vera e propria voragine, che ha inghiottito due auto che si trovavano lì. Le immagini sono da urlo. La voragine è molto larga e per le auto finite dentro non c’è nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per prestare soccorso alle persone rimaste ferite nell’incidente e ai residenti della zona. Un edificio, infatti, sarebbe stato evacuato. Sul posto anche le autorità, che stanno cercando di mettere in sicurezza la zona. (Continua…)

Voragine al Vomero

La voragine si è aperta al Vomero, quartiere di Napoli. Erano le cinque del mattino quando due auto sono state inghiottite da un enorme voragine formatasi nei pressi di via Morghen. Paura per le persone che si trovavano lì in quel momento e per i residenti. Un edificio sarebbe stato evacuato, mentre i feriti per fortuna non sarebbero in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. La zona è stata transennata e adesso dovrà essere rimessa in sicurezza. (Continua…)

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, la voragine, come già detto, si sarebbe aperta intorno alle 5 del mattino. Due auto sono state inghiottite. Per fortuna, però, le ferite riportate dalle persone coinvolte nell’incidente sarebbero lievi. Grosso spavento, invece, per i residenti della zona. Una ventina di famiglie sarebbero state evacuate. Le autorità, infatti, sono al lavoro per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza la zona. Poteva essere una vera e propria tragedia, ma per fortuna è scampato il pericolo.