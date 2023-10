Real Madrid e West Ham su Thiaw: il Milan si sfrega le mani

Il nome di Malick Thiaw sembra essere finito sui taccuini di Real Madrid e West Ham. Il Milan lo ha acquistato per soli 6 milioni e potrebbe guadagnare una ghiotta plusvalenza da una sua cessione (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Malick Thiaw alla sessione di allenamento della Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Malick Thiaw ha affermato con determinazione e abilità il suo posto da titolare al Milan. A soli 22 anni, il talentuoso difensore tedesco sta dimostrando una maturità e un carisma eccezionali, oltre a un costante miglioramento sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Real Madrid e West Ham su Thiaw

Questo notevole sviluppo non è sfuggito all’attenzione oltre i confini italiani. Sembra che ci siano interessamenti reali da parte del Real Madrid e del West Ham per Thiaw. I blancos sono alla ricerca di un difensore affidabile e di prospettiva, specialmente dopo i continui infortuni di Militao e Alaba, e potrebbe offrire circa 20 milioni di euro al Milan per l’ex giocatore dello Schalke.

Anche il West Ham, come riferito da Sky Sport, sembra intenzionato a presentare a breve un’offerta al Milan per l’acquisto del difensore. Nel frattempo, Furlani e Moncada si fregano le mani in attesa: avendo pagato solo 6 milioni di euro per Thiaw, garantirebbe al Milan un interessante guadagno in caso di cessione.

