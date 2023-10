Calcioscommesse, Spalletti: “Chi sbaglia paga”

La vicenda del calcioscommesse che ha coinvolto alcuni calciatori della nazionale italiana, tra cui Tonali e Zaniolo, ha turbato l’ambiente azzurro a pochi giorni dalle partite cruciali con Malta e Inghilterra. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha affrontato il problema con determinazione e chiarezza, senza nascondere la sua delusione e il suo rammarico.

“È stata una notte dura, c’era tanta amarezza per quello che è accaduto. “Ci dispiace, resteremo vicini ai due ragazzi, ma chi ha sbagliato deve pagare” ha ammesso il ct azzurro ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara utile alle qualificazioni ad Euro 2024 che vedrà l’Italia frapporsi a Malta allo stadio San Nicola di Bari.

Riunione delicata

Il ct azzurro ha poi raccontato di aver riunito tutta la squadra in palestra per un dialogo diretto e privato, senza nessun altro membro dello staff o della delegazione. “Volevo ascoltare le loro reazioni, capire come stavano. Ho detto loro che la nazionale deve stare a cuore a tutti, che dobbiamo essere fieri di indossare questa maglia e di rappresentare il nostro paese”, ha spiegato Spalletti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luciano Spalletti dirige gli allenamenti degli Azzurri (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Spalletti ha anche espresso la sua fiducia nel presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha gestito la situazione con rapidità e trasparenza. “Gravina ha fatto chiarezza su tutto, ha preso le decisioni giuste. Siamo tutti d’accordo con lui e con Abodi”, Infine, Spalletti ha ribadito il suo impegno e quello dei suoi giocatori per affrontare al meglio le prossime partite, che saranno decisive per la qualificazione agli Europei. “Non ci lasciamo distrarre da queste vicende, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Vogliamo dare una risposta sul campo, dimostrare il nostro valore e il nostro spirito”, ha concluso il tecnico dell’Italia.