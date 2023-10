Il Milan sta per blindare uno dei suoi protagonisti di questo inizio di stagione: si tratta di Rade Krunic, il centrocampista bosniaco che ha guadagnato la fiducia di Pioli e dei tifosi. Il regista rossonero ha un contratto in scadenza nel 2025 con il Milan che vorrebbe proporgli un rinnovo fino al 2028 con adeguamento corposo dell’ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,2 milioni a quasi 3.

La trattativa per il rinnovo di Krunic con il Milan va avanti da diverse settimane, ma nella giornata di oggi la dirigenza rossonera ha incontrato l’entourage del giocatore per provare a dare un’accelerata all’operazione. Stando alle indiscrezioni provenienti da via Aldo Rossi permane ancora una certa distanza tra le richieste degli agenti di Krunic e quanto proposto da Furlani e Moncada ma la sensazione è che l’intesa dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Segnale importante per il futuro

Krunic, che è attualmente ai box per un infortunio al ginocchio, ha dimostrato di essere un elemento prezioso per il Milan, sia come titolare che come jolly. Il bosniaco dal 2019 ha collezionato con il Milan 131 presenze realizzando 3 gol e 6 assist nelle varie competizioni. Il suo rinnovo sarà un segnale importante per la squadra e per il progetto rossonero.