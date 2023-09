Raimondo Todaro, la triste rivelazione sui due tumori che l’hanno colpito – Raimondo Todaro a “Verissimo” ha spiazzato tutti. Nel salotto di Silvia Toffanin il trentaseienne ha raccontato per la prima volta di aver lottato contro il cancro. È successo nel 2020, quando è entrato nella scuola di «Amici» di Maria De Filippi.

Chi avrebbe mai potuto immaginare che Raimondo Todaro, durante l’edizione 2020 di Amici, avesse affrontato ben due tumori maligni. Il professore di ballo, al suo debutto nella scuola di Maria De Filippi, non aveva fatto capire alcunché della sua malattia. A “Verissimo”, il giovane ha raccontato ogni dettaglio della vicenda: «È nato tutto da un’appendicite, quando mi portarono in sala operatoria l’intervento durò quattro ore perché l’appendice aveva bucato un pezzo dell’intestino». Da quel momento Todaro ha cominciato a fare una serie di accertamenti di routine: «Finché un giorno, mentre entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, mi telefonarono dicendomi che avevo due tumori maligni e che dovevo operarmi subito». (continua a leggere dopo le foto)

Raimondo Todaro a “Verissimo” parla della sua malattia

«Capitava che lunedì andavo in ospedale e mi operavo con l’anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Proprio il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo», ha proseguito Raimondo Todaro a “Verissimo”. Il ballerino allora ha taciuto ogni cosa: «Ognuno la vive a modo suo, io mi coprivo di trucco e continuavo a sorridere perché non volevo che mi trattassero in maniera diversa». L’ha fatto soprattutto per la sua bambina: «Jasmine sapeva che papà aveva male al pancino, mi vedeva entrare e uscire dall’ospedale e qualcosa capiva». (continua a leggere dopo le foto)

L’«amore ballerino» con Francesca Tocca e il ritorno ad “Amici”

A Verissimo Raimondo Todaro ha anche parlato dell’«amore ballerino» con Francesca Tocca: «Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, ma come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che avevamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo! Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo però sono gelosissimo: sono siciliano». E ora cosa farà? Per il terzo anno di fila lo ritroveremo ad “Amici”: «Non vedo l’ora di ricominciare, di andare in sala e lavorare con i ragazzi. Essere felice è la cosa più importante e io, lì, sono felice».