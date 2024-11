Raheem Sterling è un attaccante giamaicano naturalizzato inglese. La sua carriera è indissolubilmente legata alla Premier League, campionato in cui ha giocato per le migliori squadre. Raheem Sterling è un attaccante esterno che fa della rapidità la sua principale caratteristica. Può giocare sia a destra che a sinistra, così come fare la seconda punta. I suoi dribbling sono spesso irresistibili e la sua velocità possono vantarla veramente in pochi: è stato capace di raggiungere addirittura i 35,02 km/h. Nel 2012 è stato inserito nella lista di Don Balón dei migliori calciatori nati dopo il 1991. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Gli esordi

Raheem Shaquille Sterling nasce l’8 dicembre del 1994 a Kingston, in Giamaica. Il padre muore in una sparatoria in città quando Raheem ha solo due anni. La madre, Nadine Clarke, è una ex atleta della nazionale giamaicana di atletica leggera.

All’età di 5 anni, emigra con lei a Londra , dove frequenta la Copland High School. La sua avventura nel calcio inizia all’Academy del QPR all’età di 10 anni. A 14 anni appare invece sulla copertina del giornale nazionale della Giamaica Gleaner, che lo elogia per i suoi progressi e per il suo talento mostrato nel calcio inglese. Viene notato dalle accademie di Arsenal, Chelsea, Fulham, Liverpool e Manchester City. La madre però gli consiglia di non scegliere club della zona per via dell’ambiente ostile presente nelle gang di Londra.

Il Liverpool

Nel 2010 Sterling compie il grande salto e si trasferisce al Liverpool per una cifra iniziale vicina alle 800.000 sterline. Dopo un iniziale percorso nel settore giovanile, esordisce con la prima squadra in Premier League il 24 marzo 2012 , all’età di 17 anni e 107 giorni, nella sconfitta per 1-2 contro il Wigan. Diventa così il secondo più giovane calciatore della squadra ad esordire.

Nell’agosto del 2012 è la volta invece del suo esordio nelle competizioni europee: gioca nella vittoria contro l’Homel’ in un match valido per le qualificazioni all’Europa League. Lo stesso anno segnai il suo primo gol in campionato contro il Reading, diventando il secondo più giovane calciatore dei Reds a segnare un gol in una partita ufficiale. Nel 2014, al termine della stagione, viene nominato Liverpool Young Player of the Year, riconoscimento che riceve anche l’annata seguente. La fase finale dell’avventura di Sterling al Liverpool è caratterizzata da qualche frizione tra il giocatore e il club in merito al mancato rinnovo di contratto.

(Foto di Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images)

Il Manchester City

Gli attriti con il Liverpool si risolvono nel luglio del 2015 con il suo trasferimento al Manchester City per per 62,5 milioni di euro più bonus. L’inizio è supersonico: segna il suo primo gol con i citizens il 29 agosto contro il Watford e l’ottobre seguente sigla una tripletta in casa contro il Bournemouth. La prima stagione al City si conclude con un bilancio di 47 presenze fra campionato e coppe condite da 11 gol. La sua avventura a Manchester prosegue positivamente e al termine della stagione 2018-19 vince la sua prima Premier League. Tra il 2019 e il 2020 firma cinque triplette tra tutte le competizioni. Il 29 maggio 2021 gioca la finale di Champions League contro il Chelsea, ma viene sconfitto per 1-0.

Chelsea e Arsenal

Nel luglio 2022 Sterling si trasferisce al Chelsea per una cifra intorno ai 47,5 milioni di sterline. Debutta ad agosto nella vittoria esterna per 1-0 contro l’Everton. Segna i suoi primi gol per il Chelsea con una doppietta nel successo per 2-1 contro il Leicester City. Il 14 settembre realizza il suo primo gol in Champions League sotto la guida del nuovo tecnico Graham Potter, nel pareggio interno per 1-1 contro l’RB Salisburgo.

Il 7 marzo 2023, Sterling segna nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Borussia Dortmund, che consente al Chelsea di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. All’inizio della stagione 2024-25 il futuro di Sterling al Chelsea viene messo in discussione dal nuovo allenatore Enzo Maresca e così negli ultimi giorni di mercato passa all’Arsenal in prestito. Debutta con il nuovo club il 25 settembre, segnando il quarto gol nella vittoria per 5-1 contro il Bolton Wanderers nel terzo turno della EFL Cup. Oggi Sterling percepisce uno stipendio di 5.5 milioni di euro netti. Quattro in meno rispetto al compagno di squadra più pagato: Kai Havertz.

Leggi anche