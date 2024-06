Una nuova tragedia si è abbattuta sull’Italia in queste ultime ore. Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, risultano dispersi dal primo pomeriggio del 31 maggio in Friuli Venezia a causa della piena del fiume Natisone: poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali. I soccorsi sono al lavoro. Un audio choc accompagna le immagini del video in possesso di LaPresse, diventato virale sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

Ragazzi travolti dal fiume, spunta l’audio sconvolgente nel video

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, risultano dispersi dal primo pomeriggio del 31 maggio in Friuli Venezia a causa della piena del fiume Natisone: poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali. Le ricerche sono in corso. Si tratta di una ragazza di 20 anni, figlia di genitori rumeni, residente a Campoformido (Udine), nata a Colleferro (Roma); l’altra ragazza, di 23 anni, era invece arrivata tre giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che abitano a Udine. Il ragazzo, 25 anni, abita in Austria ma è domiciliato a Udine. Durante la perlustrazione della zona, i Vigili del fuoco avevano avvistato i tre dispersi sul Natisone ma non sono riusciti a intervenire per salvarli. Tutti e tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

