Crolla sul sindaco la struttura: tragedia sfiorata

Il Giro d’Italia 2024, centosettesima edizione della corsa, valevole come prova dell’UCI World Tour 2024, si è svolto in ventuno tappe dal 4 al 26 maggio 2024 per un totale di 3 317,5 km con partenza da Venaria Reale, in Piemonte, e arrivo a Roma, per la seconda volta consecutiva e sesta nella storia della corsa. A vincere è stato lo sloveno Tadej Pogacar. In una delle zone d’Italia dove sono passati i famosi ciclicli è stata realizzata una struttura in onore del giro, struttura che però non ha retto ed è crollatta sul sidaco e altri membri della giunta comunale. Vediamo nel dettaglio cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Dove passa il Giro d’Italia 2024?

Leggi anche: Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas: “Pogacar tra i più forti, ma non sono sconfitto in partenza”

Leggi anche: Giro d’Italia 2024, Giulio Ciccone non parteciperà: il motivo

Leggi anche: Giro d’Italia, Andrea Vendrame vince a Sappada

Biella, crolla sul sindaco la bici gigante creata per il Giro d’Italia

Tragedia sfiorata per il sindaco di Biella e il suo vice, ieri, 26 Maggio 2024, ad Oropa. Nel prato di fronte allo storico santuario mariano, la bicicletta gigante realizzata da Ivano Munarin, in occasione del recente Giro d’Italia, è crollata, proprio sul gruppo formato da Claudio Corradino, Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Corrado Neggia, rimasto ferito e portato in ospedale con un’ambulanza del servizio del “118”. Per il presidente della commissione sport del comune di Biella sono state necessarie le cure mediche e la notte in ospedale per gli accertamenti del caso. Illesi invece il primo cittadino e il suo vice, nonostante un grandissimo spavento per il crollo della struttura artistica pesante alcuni quintali. Come riporta La Repubblica, il vicesindaco ha ammesso: “Mi sento un miracolato. Ho avuto paura di morire. Era impossibile fuggire durante il crollo”. La bicicletta era stata posizionata nel “prato delle oche” il giorno prima dell’arrivo della tappa del Giro, lo scorso 5 maggio.

“Scopiamo tutti i dettagli nella pagina successiva”