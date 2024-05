Home | Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas: “Pogacar tra i più forti, ma non sono sconfitto in partenza”

Giro d’Italia 2024, Thomas: “Pogacar tra i più forti, ma non sono sconfitto in partenza” – Manca pochissimo al Giro di Italia 2024. Sabato 4 maggio al via l’edizione n.107 della Corsa Rosa. È tutto pronto per tre settimane di grande spettacolo. Geraint Thomas lo scorso anno è arrivato secondo: davanti a lui c’era Primoz Roglic. Il 38enne di origini gallesi ora sogna un’altra avventura da protagonista. (continua a leggere dopo le foto)

Giro d’Italia 2024, Thomas: “Pogacar tra i più forti, ma non sono sconfitto in partenza”

“Non penso di partire già da battuto, altrimenti non sarei qui. C’è tanta pressione, è una corsa diversa rispetto all’anno scorso, perché chiaramente abbiamo un grande favorito come Pogacar. Proveremo a fare il possibile per contrastarlo. Lui è uno dei corridori più forti di sempre e sarà una bella sfida. Però il Giro è sempre pieno di insidie e chi è favorito come Pogacar non è sempre avvantaggiato“, ha detto Geraint Thomas in conferenza stampa. Mister G, dall’alto della sua esperienza, ha motivato così il suo cauto ottimismo: “Ci sono anche fattori come la fortuna e la sfortuna”. (continua a leggere dopo le foto)

Geraint Thomas: “Al Giro di Italia conta andare forte fino alla fine”

Geraint Thomas ha poi commentato il tracciato della Corsa Rosa. Il corridore ha detto di apprezzarlo molto: “Questo percorso mi piace perché ci sono tanti chilometri a cronometro. Ogni grande giro è difficile, anche se magari le salite arrivano all’inizio come in questo caso, e forse avere queste salite all’inizio toglierà un po’ quel caos che c’era quando le prime settimane dei grandi giri erano piene di tappe pianeggianti. Ma alla fine non credo che farà molta differenza perché al Giro conta sempre andare forte alla fine”. Il capitano della INEOS Grenadiers ha giustificato il suo inizio di stagione sottotono così: “È stata una partenza di stagione in cui non ho corso tantissimo però ho potuto vedere come ci sia una bella atmosfera nel team, ci sono ragazzi giovani e promettenti”.