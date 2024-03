Giro d’Italia 2024 Giulio Ciccone non parteciperà, ed è la seconda volta consecutiva per lui. Giulio Ciccone, il corridore abruzzese di 29 anni del team Lidl-Trek, non parteciperà dunque alla corsa rosa di quest’anno. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il ciclista sarà costretto a dare forfait a causa di un intervento chirurgico al soprassella subito lo scorso febbraio.

Nonostante abbia ricevuto il via libera dai medici per riprendere gli allenamenti, Ciccone non ha ancora definito il suo programma agonistico. Si prevede che riprenderà a gareggiare ad aprile, ma non sarà in tempo per prendere parte alla prossima edizione della Corsa Rosa. Questo è il secondo anno consecutivo che Ciccone è costretto a rinunciare al Giro d’Italia: nel 2023, fu costretto a saltare la competizione a causa della positività al Covid. In precedenza, nella sua carriera, ha conquistato tre tappe al Giro d’Italia.