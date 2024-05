Giro d’Italia a Sappada trionfa Andrea Vendrame. Un formidabile Andrea Vendrame conquista la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024. Il veneto della Decathlon si inserisce nella fuga del giorno, scappa in discesa a 30 km dal traguardo, aumenta il distacco in salita e vince in solitaria, ottenendo la sua seconda vittoria in carriera al Giro, dopo quella del 2021 a Bagno di Romagna.

Pelayo Sanchez arriva secondo, seguito da Georg Steinhauser al terzo posto. Tra gli uomini di classifica, momenti di tensione per Geraint Thomas, che cade nel finale a causa di un contatto con la ruota posteriore di Antonio Tiberi. Fortunatamente per il 37enne, Tadej Pogacar e gli altri contendenti alla generale rallentano e aspettano il gallese, che rientra senza problemi dopo aver cambiato la bici. La classifica generale rimane invariata alla vigilia dell’ultima tappa di montagna.