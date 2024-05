Tragedia nella musica italiana: si accascia e muore sul palco

Il dramma è accaduto ieri, domenica 26 maggio 2024, intorno alle 19:30. Mentre si stava esibendo con la sua band, il batterista si è accasciato a terra. Subito i presenti sono accorsi per soccorrerlo. Poi sul posto, sono giunti i Carabinieri, i mezzi del 118 con automedica, l’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo le foto)

Staffolo, batterista morto davanti a tutti mentre suonava con la sua band

Il dramma si è consumato presso la Cantina Zaccagnini a Staffolo, in provincia di Ancona. In occasione dell’evento “Cantine Aperte”, il gruppo musicale Esino River Band, con Luciano Porcarelli alla batteria, era stato chiamato ad esibirsi. Arrivati al penultimo pezzo in scaletta, “I shot the sheriff” di Bob Marley, è avvenuta la tragedia: Luciano si è accasciato ed è morto. (Continua dopo le foto)

Chi era Luciano Porcarelli

Luciano Porcarelli aveva 71 anni ed era originario di Jesi. L’uomo era appassionato di musica ma anche del suo lavoro: Luciano gestiva insieme al cugino Massimo, la gelateria ereditata dalla famiglia con la storica bottega, dal 1952, la prima in via Marconi, dei mastri gelatai Ciro&Pio. Ora la gelateria si trova in Viale della Vittoria e Luciano faceva parte della terza generazione di gelatai. L’uomo era un grandissimo virtuoso della batteria.

