Crosetto dimesso dall’ospedale dopo la pericardite: i sintomi a cui fare attenzione

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso dall’ospedale San Carlo di Nancy, dove era ricoverato da martedì scorso in seguito ad da un nuovo episodio di pericardite mentre partecipava al Consiglio supremo della Difesa, che aveva lasciato in ambulanza. Crosetto avrebbe lasciato ieri la struttura ospedaliera. (Continua…)

Leggi anche: Guido Crosetto colpito da pericardite: quali sono le possibili cause

Leggi anche: Paolo Del Debbio, attimi di tensione in diretta Tv: cosa è successo

Guido Crosetto come sta

Guido Crosetto sarebbe stato dimesso ieri dall’ospedale San Carlo di Nancy. Martedì scorso, mentre partecipava al Consiglio supremo della Difesa, il ministro sarebbe stato colpito da un nuovo episodio di pericardite, dopo quello dello scorso febbraio. Crosetto sarebbe andato via con l’ambulanza e sarebbe stato ricoverato per alcuni giorni.

Adesso il ministro si trova nella sua casa a Roma e dovrebbe riprendere le attività nel suo ufficio al ministero già dalla prossima settimana. In un comunicato l’ospedale ha spiegato: “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)