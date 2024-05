Home | Grandinata in spiaggia, la scena è apocalittica: le immagini da brividi

La grandine è una precipitazione atmosferica formata da tanti pezzi di ghiaccio (chiamati comunemente “chicchi di grandine”), generalmente sferici o sferoidali, che cadono dalle nubi cumuliformi più imponenti, i cumulonembi. Lo studio dei granelli di grandine viene condotto con un particolare strumento di misura, chiamato grelimetro (il chicco di grandine più pesante è stato registrato nel distretto di Gopalganj – Bangladesh – il 14 aprile 1986, con un peso di 1,02 chilogrammi). In queste ore in Italia si è verificata una grossa grandinata in spiaggia: scopriamo dove e gli eventuali danni. (Continua a leggere dopo le foto)

Grandinata in spiaggia, la scena è apocalittica: le immagini da brividi

Chiavari e Sestri Levante si sono svegliate ieri mattina 25 Maggio 2024 sotto un cielo minaccioso. Tra le 9.00 e le 9.30, una violenta grandinata ha trasformato una tranquilla mattinata in un tumulto di ghiaccio e paura. I chicchi di grandine, simili a proiettili di ghiaccio, si sono abbattuti con furia sulle strade, sui tetti delle case e sulla spiaggia, lasciando dietro di sé una scena a dir poco apocalittica. Nello specifico, a Sestri Levante, l’evento atmosferico ha assunto connotati drammatici quando un fulmine ha colpito un gommone ormeggiato nel porto. Secondo i testimoni, intervistati da Primocanale, il gommone non ha preso fuoco, ma i danni sono ancora da accertare. Il rumore del tuono ha fatto eco tra le barche, facendo correre i presenti a cercare riparo.

