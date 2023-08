Antonella Clerici, la triste notizia dopo il nubifragio: il dramma in casa

Il ciclone Poppea irrompe sull’Italia e spazza via l’estate. Da alcune ore su molte regioni del Nord Italia, in particolare Piemonte e Lombardia, si è abbattuto il maltempo. Pioggia e grandine hanno messo a repentaglio la sicurezza di alcuni residenti. Anche Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva, ha avuto problemi a causa del maltempo. (Continua…)

Leggi anche: Antonella Clerici si mostra al naturale, non mancano le critiche sui social

Leggi anche: Antonella Clerici, la figlia avuta con Eddy è diventata signorina: lo scatto con la mamma incanta

Disagi a causa del maltempo

Il maltempo che si è abbattuto sul Nord Italia sta provocando non pochi disagi, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Liguria. Alcuni fulmini, ad esempio, hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. A Genova, invece, si registrano allagamenti e brevi blackout per un violento temporale. Anche la stazione di Genova Principe si è temporaneamente allagata. Una violenta grandinata si è abbattuta in Lombardia e le immagini diffuse sul web sono davvero impressionanti. (Continua…)

Leggi anche: Antonella Clerici, il dramma in famiglia: casa completamente distrutta

Leggi anche: Antonella Clerici, come vive Eddy Martens dopo la fine della loro storia

Il maltempo colpisce anche Antonella Clerici

I temporali che si stanno abbattendo sulle regioni del Nord Italia hanno provocato non pochi disagi ai residenti di quelle zone. Anche la conduttrice Antonella Clerici ha riscontrato qualche problema. Il noto personaggio televisivo ha mostrato sui social i danni provocati dal forte maltempo che si è abbattuto sulle regioni del Nord Italia. La conduttrice si trova nella sua villa di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. (Continua…)

Antonella Clerici villa allagata a causa del maltempo

Il maltempo colpisce anche Antonella Clerici: la villa della famosa conduttrice si è allagata. La Clerici ha documentato tutto sui social, postando foto e video. Le immagini sono davvero impressionanti. L’acqua entra dalle finestre e non lascia tregua alla conduttrice e alla sua famiglia. “Continua a diluviare”, ha scritto la conduttrice tra le stories di Instagram, riprendendo con il telefono la pioggia che entrava nella sua casa nel bosco.