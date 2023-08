Antonella Clerici ha voluto condividere con i suoi follower un momento di riflessione. La famosa conduttrice ha pubblicato un selfie dove si mostra senza trucco e senza effetti. La Clerici attualmente è in vacanza. Una pausa estiva prima di riprendere il via a settembre. Il risultato della foto condivisa ha lasciato tutti senza parole. C’è chi ha apprezzato molto il gesto della conduttrice e c’è chi invece l’ha criticata. (Continua dopo le foto)

Antonella Clerici, la foto senza trucco

Antonella ha voluto dimostrare ancora una volta di essere una persona come tutti, che, nonostante il trucco e l'apparenza sempre perfetta che si vede quando lavora in televisione. A casa sua, è semplicemente Antonella. La donna ha scelto di mostrarsi senza veli su Instagram. "Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi, né vestiti eleganti, né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità…. sereno agosto a tutti", si legge sul suo profilo Instagram. Come hanno reagito i fan della conduttrice?

I commenti alla foto della Clerici senza trucco

Tantissimi hanno apprezzato la foto della conduttrice che si mostra acqua e sapone. Molti utenti hanno lasciato sotto il post commenti di apprezzamento per la versione di Clerici, a detta sua, senza filtri. "Sembri una ragazzina", scrive un fan. "Stai ancora meglio senza trucco", ha commentato qualcun altro. "Senza è in certi casi una parola bellissima", si legge. Oppure: "La vera bellezza è questa: senza filtri e con la serenità". C'è anche però, come succede sempre in questi casi, chi ha criticato la conduttrice. "Peccato che poi quando inizia a lavorare usi le luci alla Barbara D'Urso. Sei bella così e con il trucco ma non con quei filtri che appena si vedono gli occhi e il contorno del viso", ha scritto una utente. Una fan di Antonella l'ha subito difesa. "Peccato per la totale mancanza di tatto", ha scritto.

Antonella Clerici in vacanza con la figlia

La conduttrice pochi giorni fa aveva pubblicato una foto insieme alla figlia Maelle. Antonella Clerici, dopo la vacanza con il compagno Vittorio Garrone, ha trascorso alcuni giorni in Liguria insieme alla figlia. La ragazza ha 14 anni ed è figlia di Antonella Clerici e del ballerino Eddy Martens. Maelle e la madre sono molto legate, come ha sempre dichiarato la conduttrice. “Io e la mia Maelle”, ha scritto Antonella a corredo della foto che le ritrae a cena in un ristorante sulla spiaggia. Le due hanno trascorso qualche giorno in Liguria a Spotorno.