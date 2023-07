Italia, onda anomala sulla spiaggia: bagnanti in fuga

Un’onda anomala è stata registrata ieri pomeriggio in Italia. Decine di bagnanti si sono dati alla fuga. Sui social sono apparse decine di testimonianze tra foto e video. L’improvvisa mareggiata è avvenuta intorno alle 17. L’acqua ha bagnato lettini e ombrelloni, generando un fuggi fuggi generale. I bagnini sono intervenuti tempestivamente per far uscire tutti dall’acqua, in particolare i bambini. (Continua…)

Onda anomala nelle Marche

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, è stata registrata un’onda anomala nelle Marche, nella zona che da Pesaro va ad Ancona, e anche in Emilia Romagna. Un’improvvisa mareggiata si è alzata ed ha bagnato lettini e ombrelloni. Ovviamente si è creato un fuggi fuggi generale: i bagnini sono intervenuti per far uscire tutti dall’acqua, in particolare i bambini. Per fortuna, però, l’evento è durato poco perchè l’acqua si è presto ritirata. I bagnanti, infatti, sono poi tornati a mare, concludendo il pomeriggio. (Continua…)

Maltempo, danni in Emilia Romagna

All’origine della mareggiata che ha colpito le Marche e l’Emilia Romagna c’è ovviamente il maltempo, che ieri ha creato numerosi danni soprattutto in Emilia Romagna. Vento fortissimo, nubifragi e grandine hanno scoperchiato i tetti, tirato giù alberi e cartelli stradali, distrutto tantissime auto. A Ravenna c’è stata addirittura una tromba d’aria, accompagnata da una fortissima grandinata. (Continua…)

Quattro feriti a Ferrara

Il bilancio del maltempo di ieri è di ben quattro feriti, tutti in provincia di Ferrara. Una violenta grandinata, abbattutasi intorno alle 15, nella zona di San Bartolomeo, San Martino e Gaibanella, ha provocato momenti davvero drammatici.