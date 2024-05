Varie. “Potrebbe favorire l’insorgenza della celiachia”. Attenzione a questo ingrediente nei prodotti del supermercato. Scopriamo insieme che cosa è e quanto può essere pericoloso. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Terribile incidente in scooter, muore decapitato in modo agghiacciante

Leggi anche: Meteo, weekend ancora instabile, ma il caldo è in arrivo: le previsioni

Attenzione a questo “ingrediente” nei prodotti del supermercato

Negli ultimi anni c’è stata una crescente impennata di casi di celiachia, un problema che si trovano ad affrontare sempre più persone, anche in Italia. Un recente studio scientifico pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives e condotto dall’istituto francese INRAE, Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, e dall’università canadese McMaster University, ha mostrato la pericolosità per la salute di un additivo molto utilizzato dalle industrie alimentari, in particolar modo in riferimento alla celiachia. (Continua a leggere dopo la foto)

Biossido di silicio: che cos’è e in quali alimenti si può trovare

Il biossido di silicio si trova in moltissimi alimenti in polvere, tra cui le capsule di caffè al ginseng, dispositivi medici e integratori. Ma non solo, anche nelle ministre liofilizzate per neonati, nelle uova, nel latte in polvere e persino nelle gomme da masticare. Le nanoparticelle del biossido di silicio vengono impiegate in particolar modo per la loro funzione di antiagglomerante negli alimenti in polvere ed hanno, inoltre, la capacità di assorbire l’umidità evitando, così, la formazione di sgradevoli grumi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva