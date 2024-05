Tragedia prima delle Frecce Tricolori: tutto sospeso

Tragedia durante la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei parchi dell’Aquila. L’incidente è avvenuto poco prima dell’esibizione delle Frecce Tricolori. Per questo motivo è stato sospeso tutto. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, si schianta contro una Fiat Panda

Leggi anche: Italia, incidente stradale per il campione di Serie A: cos’è successo

Incidente Air Show: sospeso tutto

La prima giornata dell’Air Show macchiata da un terribile incidente. L’episodio è avvenuto poco prima dell’esibizione delle Frecce Tricolori all’aeroporto dei parchi dell’Aquila. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Per oggi la manifestazione è stata ovviamente sospesa. Tutti erano scossi per quanto avvenuto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)