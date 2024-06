Quanto guadagna un europarlamentare: i nuovi stipendi di Vannacci e Salis

Ogni cinque anni, i cittadini dell’Unione europea eleggono i Membri del Parlamento Europeo. In Italia si è votato sabato 8 e domenica 8 Giugno 2024. Con le elezioni europee, i cittadini dell’Unione Europea eleggono i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è l’unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente. I Membri del Parlamento Europeo rappresentano gli interessi dei cittadini dell’UE a livello europeo. Ma quanto guadagna un europarlamentare? Scopriamolo insieme. (Continua a leggere dopo le foto)

Quanto guadagna un europarlamentare: tutti i dettagli

Ogni cinque anni, i cittadini dell’Unione europea eleggono i Membri del Parlamento Europeo. I membri del Parlamento Europeo, insieme ai rappresentanti dei governi dei paesi dell’UE, hanno il compito di creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell’Unione Europea in diversi ambiti come il sostegno all’economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza. I deputati lavorano per mettere in risalto importanti temi politici, economici, sociali oltre che per sostenere i valori dell’Unione europea come il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. Il Parlamento ha anche il compito di approvare il bilancio dell’UE e di controllare come vengono spesi i soldi. Inoltre, elegge il Presidente della Commissione Europea, nomina i Commissari e garantisce che agiscano nell’interesse dei cittadini dell’UE.

