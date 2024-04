Luigi Di Maio, classe 1986, è un politico italiano. Ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. A seguito delle sue progressive divergenze con il Movimento, ne è successivamente fuoriuscito nel Giugno 2022 assieme ai parlamentari a lui vicini, creando il gruppo parlamentare centrista Insieme per il futuro, il quale a sua volta ha dato vita al partito Impegno Civico, con il quale Di Maio si è presentato, all’interno della coalizione di centro-sinistra, alle elezioni politiche del 2022, alle quali però non è stato rieletto. Il successivo 22 Ottobre, ultimo giorno del suo mandato ministeriale, si è dimesso anche da segretario di Impegno Civico. Beppe Grillo in versione showman ne ha per tutti ma soprattutto per Mario Draghi e Luigi Di Maio. (Continua a leggere dopo le foto)

Luigi Di Maio, le parole di Beppe Grillo spiazzano tutti

Beppe Grillo è tornato in versione showman. Lo show di Grillo si chiama “Io sono un altro” e dal Teatro Nazionale di Milano il comico prima ha spiegato di essersi pentito di aver suggerito di fare ministro Roberto Cingolani per poi scatenarsi quando ha parlato del suo ex delfino, Di Maio. Come riportato da Libero, su Di Maio ha detto: “Solo il nome mi inquieta un po’. Era politicamente il più bravo di tutti. Ministro del Lavoro, ministro degli Esteri, ora è un diplomatico. Vive dentro a un bidone di petrolio e quando si abbassa il prezzo esce”.

