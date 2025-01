“Mi vuoi sposare?”: proposta di matrimonio top del campione alla sua regina – L’inattesa proposta di matrimonio è arrivata in cima alle Dolomiti del Brenta, che sovrastano Madonna di Campiglio. Il famoso sportivo, che abbiamo visto brillare alle Olimpiadi di Parigi, ha deciso di convolare a nozze con la sua adorata fidanzata. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

In cima alle Dolomiti la proposta di matrimonio del campione alla sua regina

Il campione pesarese di kite surf Riccardo Pianosi, quarto alle ultime Olimpiadi, ha chiesto la mano della velista anconetana Giorgia Speciale. E lei ha risposto di sì. A far da cornice alla proposta di matrimonio, come dicevamo, lo scenario delle Dolomiti. L’abbigliamento da sci e i pesanti scarponi non hanno impedito a Riccardo Pianosi di inginocchiarsi tra le rocce davanti alla sua compagna, innamorata quanto sorpresa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Leggi anche: Due ragazzi ritrovati senza vita in un rudere abbandonato: cosa si sa per ora

Arriva la proposta di matrimonio di Riccardo Pianosi a Giorgia Speciale

Riccardo Pianosi ha aperto il prezioso cofanetto e la velista anconetana si è commossa davanti alla romantica proposta. E si è inginocchiata anche lei per abbracciare e baciare il suo fidanzato, nonché futuro marito. A seguire sono state pubblicate sui social le immagini sorridenti della coppia: i due sono apparsi felici come non mai. Riccardo Pianosi, 20 anni il primo marzo prossimo, vive con Giorgia (25 anni il 2 febbraio), a Cagliari. Entrambi condividono la passione per il mare e la grande dedizione per lo sport. Per questo ha stupito e non poco che la proposta sia arrivata in montagna.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva