Pierpaolo Pretelli, brutto incidente per lui: finisce in ospedale

Nella giornata di ieri, 20 Luglio 2023, si è svolt la Partita del Cuore per la Romagna. Tanti gli artisti scesi in campo per fare beneficenza. Tra fi essi anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi ha svolto il ruolo del portiere per la squadra Golden Team e ha subito un infortunio che l’ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Sui social network l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato ai fan come sta. (Continua a leggere dopo la foto)

Pierpaolo Pretelli ospedale, brutto incidente per lui: come sta

Piccolo incidente per Pierpaolo Pretelli durante la Partita del Cuore per la Romagna, dopo della quale si è dovuto recare in ospedale. Il fidanzato di Giulia Salemi ha svolto il ruolo del portiere per la squadra Golden Team e ha subito un infortunio che l’ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Sui social network l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato ai fan come sta.“Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare”, così Pretelli ha rassicurato il pubblico che lo segue direttamente dal pronto soccorso, steso su una barella. Poi con la sua ironia di sempre ha aggiunto: “Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea”. Lui stesso ha fatto sapere di non aver avuto particolari conseguenze dopo la botta ricevuta, fatta eccezione per un bel bernoccolo sulla fronte. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele, dopo la brutta crisi affrontata poco prima dell’estate. In una recente puntata de La Vita in Diretta, Pretelli ha anche parlato di un eventuale matrimonio con la Salemi. L’ex gieffino, rispondendo a una domanda di Alberto Matano, ha risposto con ironia su una sua probabile proposta di matrimonio, che di sicuro farebbe scoppiare i cuori dei fan di felicità.