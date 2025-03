“Sei un arrogante!”: Piazzapulita, scoppia la lite in diretta. Orsini scatenato (VIDEO) – Lite furiosa nello studio di Piazzapulita, durante l’ultima puntata del talk show condotto da Corrado Formigli su La7. Protagonisti dello scontro il professore della Luiss Alessandro Orsini e la giornalista del Corriere della Sera Tonia Mastrobuoni. L’oggetto del contendere è stato naturalmente il conflitto in Ucraina. (continua a leggere dopo le foto)

"Trump non è l'uomo della pace, gestisce la sconfitta strategica della Nato". "Putin distruggerebbe l'Italia in un batter d'occhio, non ha difesa aerea". Queste sono soltanto due delle affermazioni di Alessandro Orsini che hanno fatto letteralmente saltare sulla sedia Tonia Mastrobuoni. "La sua è soltanto una deduzione, non c'è alcuna fonte che dica che Putin non attaccherà mai l'Ucraina", ha tuonato la giornalista. Ne è venuto fuori un feroce botta e risposta tra i due ospiti di Corrado Formigli.

“Piazzapulita”, lite tra Alessandro Orsini e Tonia Mastrobuoni: “Sei un arrogante”

“Evidentemente lei non sa come sia il lavoro di un accademico, però non glielo posso spiegare adesso in due secondi. Magari può leggere dei libri”, ha replicato piccato Alessandro Orsini. “Guardi che lei non risolve i problemi con l’arroganza. Risponda a una semplicissima domanda. Non mi sta rispondendo”, ha ribattuto Tonia Mastrobuoni con calma. Ma Orsini ha rincarato la dose, invitando la giornalista a darsi una calmata.

