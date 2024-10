Veronica Gentili in lutto: chi era Giuseppe, il padre scomparso

Quella di domenica, 6 ottobre 2024, è stata la seconda puntata de Le Iene senza Veronica Gentili. La conduttrice è in lutto per la morte del padre, Giuseppe, e per questo non era alla guida del programma, affidato a Max Angioni. Quest’ultimo ha annunciato in diretta il motivo dell’assenza della collega. Chi era il padre di Veronica Gentili? La conduttrice aveva speso delle bellissime parole per il genitore durante un’intervista a Verissimo. (Continua dopo le foto)

“Le Iene”, Veronica Gentili di nuovo assente

Nel corso della puntata de Le Iene del 6 ottobre, è stato Max Angioni ad annunciare i motivi dell'assenza della conduttrice. "Anche stasera ci vedrete da soli, Veronica Gentili non può essere con noi. La scorsa settimana era dovuta tornare d'urgenza a Roma e ora ve lo possiamo dire. Era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute, durato tutta la settimana", ha detto il conduttore prima di dare la triste notizia. "Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata chiamata perché il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare", ha spiegato Angioni, esprimendo poi vicinanza alla collega. "Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e vorrai. Ti vogliamo bene", le sue parole.

Tutti noi de Le Iene ci stringiamo attorno alla nostra Veronica Gentili in questo momento così difficile ❤ pic.twitter.com/51v93GhESI — Le Iene (@redazioneiene) October 6, 2024

Chi era Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili aveva 70 anni, era un avvocato ed ex dirigente Rai, nonché braccio destro dell’autore televisivo Carlo Freccero. Scomparsa nel 2021, Netta Vespignani, pittrice, gallerista e madre di Veronica, è stata la sua seconda moglie. Giuseppe ha avuto altri due figli oltre a Veronica. Si tratta di Alessandro e Marta Gentili. Alessandro è più grande della giornalista di ben 17 anni, mentre Marta di 12. Qualche tempo fa, Veronica Gentili aveva speso bellissime parole verso il padre a Verissimo.

