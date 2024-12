Mariotto nuovamente nei guai: interviene la politica

Guillermo Mariotto è finito nei guai. Il giudice di “Ballando con le Stelle” si è reso protagonista di un gesto che è stato fermamente condannato dall’opinione pubblica. Nei suoi confronti è intervenuta anche una nota senatrice che, dopo il ritorno del giurato nel talent show di Rai 1, ha promesso di intervenire nuovamente con un’interrogazione. Adesso per Mariotto potrebbe mettersi veramente male. (Continua…)

Chi è Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto è uno stilista e designer, ma soprattutto è un noto personaggio televisivo. È divenuto famoso grazie al talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, dove ricopre il ruolo di giudice da oltre vent’anni. Nel corso della sua carriera televisiva ha partecipato anche ad altri programmi come “Notti sul ghiaccio”, “Miss Italia”, è stato ospite fisso di “Domenica In” nel 2018 e nel 2020, opinionista de “La vita in diretta” sempre nel 2020 ed ha curato una rubrica per “Detto fatto” e “BellaMa’”. (Continua…)

Mariotto nella bufera a “Ballando con le Stelle”

Lo scorso 30 novembre, durante la prima semifinale di “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto ha abbandonato improvvisamente lo studio senza avvertire la produzione. La puntata è proseguita senza di lui. Nei giorni successivi sui social è comparso un video in cui Mariotto, dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”, sembrava toccare le parti intime di un ballerino. Il caso ha ovviamente sconvolto l’opinione pubblica. Sabato scorso, durante la seconda semifinale di “Ballando con le Stelle”, Mariotto è stato riammesso in studio, ma con un’ammonizione. Nei suoi confronti, però, continua l’astio, soprattutto da parte della senatrice Susanna Donatella Campione, che ha promesso un’interrogazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)