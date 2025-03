Selvaggia Lucarelli, lite furiosa durante la presentazione: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli, lite furiosa durante la conferenza: cos’è successo – Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Zossolo, direttore di Welcome to Favelas, hanno discusso durante la presentazione del libro di Serena Mazzini, Il lato oscuro dei social. La giornalista e opinionista era la moderatrice dell’evento, mentre Massimiliano Zossolo figurava tra il pubblico. Una vicenda che ha destato parecchio clamore sui social e che è stata raccontata anche da diversi quotidiani e giornali web. (continua a leggere dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli ha partecipato alla presentazione del libro di Serena Mazzini, “Il lato oscuro dei social network”. Al termine dell’evento, che si è tenuto mercoledì sera presso la Mondadori di piazza Duomo, dal pubblico ha fatto una domanda Massimiliano Zossolo di Welcome To Favelas. Dopo aver fatto i complimenti all’autrice del libro, Zossolo ha chiesto cosa ne pensasse del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti. Per chi non lo ricordasse, si tratta della titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano, che si è tolta la vita dopo il caos mediatico relativo alle presunte false recensioni del suo ristorante. (continua a leggere dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli, scontro durante la presentazione: lite con Zossolo di “Welcome to Favelas”

La vicenda Pedretti era scoppiata a gennaio scorso, dopo che la ristoratrice aveva condiviso una recensione falsa in cui un cliente si lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili. Travolta dalle critiche, la donna si è poi tolta la vita. Selvaggia Lucarelli e il suo compagno avevano accusato Pedretti di usare la recensione per pubblicità. La Procura di Lodi ha stabilito che comunque nessuno ha istigato la donna al suicidio e ha chiesto l’archiviazione.

