Papa Francesco, le sue condizioni: ultimi aggiornamenti dall'ospedale. Questa mattina, sabato 8 marzo, è giunto l'ultimo bollettino dalla Sala Stampa Vaticana riguardo alle condizioni di salute del Pontefice, attualmente ancora ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Come sta oggi.

Papa Francesco, come sta

Per quanto riguarda la giornata di ieri, i medici non hanno emesso alcun bollettino, tuttavia la Sala Stampa del Vaticano aveva comunicato che le condizioni cliniche di Papa Francesco sono rimaste stabili, nonostante il quadro complesso. Le fonti vaticane avevano informato che il Santo Padre aveva trascorso la giornata lavorando e aveva dedicato 20 minuti alla preghiera nella cappella del Gemelli. Prima di pranzo, aveva ricevuto l'Eucaristia. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono risultati stabili, senza segni di febbre. Il Papa sta proseguendo con l'alternanza della ventilazione meccanica durante la notte e dell'ossigenazione ad alti flussi durante il giorno, utilizzando cannule nasali. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli aggiornamenti arrivati negli ultimi due giorni.

La voce del Papa ridà fiducia alla comunità cristiana

Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da oltre 20 giorni, continua a esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che stanno pregando per lui. Giovedì scorso, lo ha fatto tramite un audio diffuso durante il Rosario in Piazza San Pietro. Ogni sera, nel cuore della Città del Vaticano, si tiene una speciale preghiera del rosario a cui prendono parte migliaia di persone, unite nel desiderio di vedere guarire il pontefice.



Sarebbe stato Bergoglio stesso a richiedere di registrare un audio per raggiungere i fedeli e dar loro un segnale in questo periodo d’incertezza. La gioia nel sentire la sua voce, seppur molto affaticata, è stata enorme per l’intera cristianità, che dal 14 febbraio continua a sperare in una completa ripresa. La voce del Papa ha rinnovato la speranza in una guarigione, anche se il percorso resta ancora molto difficile. Nel frattempo, i segnali positivi hanno tolto la necessità di aggiornamenti quotidiani, posposti all’uscita del bollettino di questa mattina. Vediamo nel dettaglio come il pontefice ha passato la notte e quali sono gli aggiornamenti sulla prognosi.

