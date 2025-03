Luciano trovato morto in casa, nuovi sviluppi nelle indagini: cosa è emerso

Luciano Muttoni è stato trovato morto ieri, domenica 9 marzo 2025, nella sua casa di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il cadavere era riverso a terra in una pozza di sangue. Sul corpo sono state ritrovate profonde ferite alla testa, compatibili secondo i primi rilievi con un’aggressione con un oggetto contundente. Cosa è emerso dalle indagini? (Continua dopo le foto)

L’arma del delitto

Luciano Muttoni è stato ucciso nella sua abitazione in via Rossini. L’uomo viveva lì da solo e metteva in affitto il suo appartamento su booking. Il cadavere dell’uomo è stato scoperto da una conoscente che non sentendolo da venerdì, si era preoccupata e si era recata a casa sua, facendo la macabra scoperta. Sul corpo sono state ritrovate profonde ferite alla testa, compatibili secondo i primi rilievi con un’aggressione con un oggetto contundente. Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno trovato una scacciacani che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell’arma del delitto. Per la conferma, tuttavia, bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti tecnici sull’arma. (Continua dopo le foto)

Quando è morto Luciano Muttoni

I vicini hanno fatto sapere ai carabinieri di averlo visto l’ultima volta venerdì. Stando alle prime ricostruzioni, l’omicidio quindi potrebbe essere avvenuto sabato o venerdì. Gli inquirenti stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza acquisiti dagli impianti di alcuni vicini di casa, sperando di trovare qualche elemento che possa essere utile all’indagine. Ci sono diversi indizi però che al momento risultano inspiegabili.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva