Papà muore per salvare il figlio intrappolato: dopo 4 giorni la triste notizia

La storia che stiamo per raccontarvi sembra essere la trama perfetta per una serie crime, dove i fatti avvengono inaspettatamente lasciando tutti senza fiato. Come riportato da Leggo e da diverse fonti locali, una famiglia è stata distrutta dalle fiamme di un incendio. Nella tragedia, il gesto eroico di un papà che ha sacrificato la sua vita per salvare quella del figlio di 4 anni anni. Ma nonostante lo sforzo estremo, il piccolo non ce l’ha fatta ed è morto quattro giorni dopo in ospedale. È successo a Wigan, Gran Bretagna. Le vittime sono Barry Mason, 45 anni, e suo figlio Ethan.

